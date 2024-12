La probabile formazione del Torino di Vanoli per la sfida al Genoa di Vieira. Davanti Adams e Sanabria, sulle fasce ballottaggi

Rispetto alla partita contro il Napoli, potrebbero esserci dei cambi per il Torino in vista della gara in trasferta contro il Genoa. Vanoli non ha recuperato Ilic, che è prossimo al rientro ma non ci sarà per la trasferta al Ferraris. Karamoh ha avuto un’influenza, ma ci sarà. Per il resto, attacco confermato, dubbio Vlasic e ballottaggi sulle fasce.

Difesa ormai quasi rodata

Il Torino dovrebbe schierarsi con il consueto 3-5-2. In porta gioca il titolare Vanja Milinkovic-Savic che sta facendo benissimo. La difesa a tre è quella ormai quasi rodata da Vanoli: Walukiewicz a destra, Coco al centro e Masina a sinistra. Ancora panchina per Maripan: questo è lo scenario che si sta delineando nelle ultime partite. Coco e Walukiewicz con le ammonizione ricevute nell’ultimo turno i campionato sono entrati in diffida e dovranno fare attenzione a non ricevere altre ammonizioni.

Dubbi sulle corsie laterali

Sulle fasce invece, ci sono dei dubbi. Dembele, sempre meno utilizzato, partirà dalla panchina. I due che si candidano a giocare titolari sono Vojvoda e Lazaro. Pedersen e Borna Sosa, i due ultimi arrivati, vanno verso la panchina, anche se il norvegese insidia l’austriaco: la lotta per una maglia da titolare è ancora aperta. In mezzo al campo invece, Ricci non si tocca ma agirà da mezzala destra. Vicino a lui ci saranno Linetty in mezzo e Gineitis (l’unico mancino senza Ilic) a sinistra. Ma occhio a Vlasic, che scalpita e non poco per giocare dall’inizio. Ancora niente spazio invece per Tameze, che spera di entrare a gara in corso. In attacco giocano i titolari: Antonio Sanabria e Ché Adams. Karamoh in panchina. Njie invece è pronto, come sempre, per entrare e dare la scossa.

La probabile formazione del Torino

Ecco il possibile undici di Vanoli per la sfida al Genoa:

Probabile formazione Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Gineitis, Vojvoda; Adams, Sanabria. A disp. Donnarumma, Paleari, Maripan, Sosa, Pedersen, Dembele, Bianay Balcot, Ciammaglichella, Bianay Balcot Tameze, Vlasic, Karamoh, Njie. All. Vanoli.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ilkhan, Ilic, Savva, Schuurs, Zapata