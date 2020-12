Juventus-Torino, i convocati: tornano Lukic, Gojak e Vojvoda

I convocati di Juventus-Torino, 10^ giornata di Serie A 2020/2021: la partita è in programma alle ore 18 di sabato 5 dicembre

E’ arrivato il momento del derby: sabato 4 dicembre con fischio di inizio alle ore 18 all’Allianz Stadium andrà in scena Juventus-Torino, sfida valida per la 10^ giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Dopo il pareggio in rimonta contro la Sampdoria, i granata, che per l’occasione ritrovano anche il tecnico Marco Giampaolo guarito dal Coronavirus, avranno l’occasione per mettere in campo una prestazione che permetta non solo di strappare qualche punticino ma soprattutto di dare morale all’ambiente. Uscire dallo Stadium con un risultato positivo sarebbe di certo un ottimo viatico per scacciare finalmente i fantasmi che continuano ad affollare la testa di Belotti e compagni. Di seguito i convocati di Juventus-Torino.

Juventus-Torino, i convocati: le scelte di Pirlo

Questi i convocati di Andrea Pirlo per il derby:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Israel

Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Dragusin, Frabotta

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Beranrdeschi, Portanova, Kulusevski

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Dybala, Da Graca

Juventus-Torino, i convocati: le scelte di Giampaolo

Sono 24 i calciatori convocati da Marco Giampaolo per il derby, tra questi ci sono anche Mergim Vojvoda, Sasa Lukic e Amer Gojak, tutti e tre guariti dal Coronavirus. Assenti invece Verdi, Millico e Murru, che hanno accusato alcuni problemi negli ultimi giorni:

Portieri: Milinkovic-Savic, Rosati, Sirigu

Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda.

Centrocampisti: Gojak, Horvath, Linetty, Lukic, Meité, Rincon, Segre.

Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Edera, Vianni, Zaza.