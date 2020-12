Le dichiarazioni di Fabio Paratici nel prepartita della sfida tra Juventus e Torino, in programma per le 18.00

Tutto pronto al calcio d’inizio del derby tra Juventus e Torino. Nel prepartita, Paratici commenta il momento dei bianconeri e la questione Suarez: “Su questo argomento c’è un cominciato del club che chiarisce la mia posizione e quella del club. Sono molto tranquillo a riguardo. La chiamata al ministro De Micheli? Sono amico di Paola De Micheli da quando siamo ragazzi, siamo dalla stessa città. La mia e la sua posizione sono già state chiarita ieri. Tornassi indietro mi comporterei allo stesso modo. Credo che non sia inopportuno parlare con una persona che si conosce da molto tempo un’informazione. É meglio chiedere a chi conosce le cose meglio di te. Fare domande non è nessun tipo di reato. Pirlo? Non siamo a due mesi fa quando abbiamo cominciato. Siamo più avanti e abbiamo molti margini. Andrea ha appena cominciato. Non abbiamo avuto un precampionato per sviluppare idee, il gioco e certe posizioni. Vediamo miglioramenti ogni partita che giochiamo. Nelle posizioni e tecnicamente giochiamo meglio. Sapevamo che ci sarebbe stato un percorso da fare. Ci sono salite e discese, scorciatoie non si possono prendere.“.