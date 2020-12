Le ultime dall'Allianz Stadium: gioca Nkoulou, fuori Bremer - Toro.it

Juventus-Torino, le formazioni ufficiali: Giampaolo conferma il 3-5-2, Nkoulou al centro della difesa, in attacco ci sono Belotti e Zaza

Marco Giampaolo conferma il 3-5-2 che si è visto nelle ultime partite. A sorpresa c’è Nicolas Nkoulou al centro della difesa del Torino, ai suoi lati Lyanco e Rodriguez. Parte quindi dalla panchina Bremer. Nessuna sorpresa a centrocampo, dove Ansaldi e Singo agiscono sulle fasce, Meité, Rincon e Linetty sono i tre centrali. In attacco spazio alla coppia formata da Belotti e da Zaza. Andrea Pirlo sceglie invece un 4-4-2 molto offensivo con Kulusevski e Chiesa esterni di centrocampo, Dybala e Cristiano Ronaldo come coppia d’attacco. Scelte quasi obbligate invece in difesa per i bianconeri, che si schierano con Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Danilo.

Juventus-Torino: le formazioni ufficiali

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci De Ligt, Danilo; Kulusevski, Rabiot, Bentancur, Chiesa; Dybala, Ronaldo. A disp. Pinsoglio, Israel, Frabotta, Alex Sandro, Dragusin, Arthur, Ramsey, Portanova, McKennie, Bernardeschi, Da Graca. All. Pirlo

Torino (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Rodriguez; Singo, Meite, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti. A disp.: Rosati, Milinkovic-Savic, Bremer, Izzo, Segre, Lukic, Gojak, Edera, Bonazzoli, Vojvoda, Vianni, Buongiorno. All.: Giampaolo