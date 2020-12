Belotti e Zaza nel 3-5-2: la probabile formazione del Toro nel derby

La probabile formazione del Torino nel derby contro la Juventus numero 201: Giampaolo intenzionato a confermare il 3-5-2

Marco Giampaolo è tornato, con qualche sintomatologia residua e gli occhi stanchi di chi ha vissuto venti giorni attaccato a uno schermo. Ha cercato di controllare il suo Torino come fosse regolarmente sul prato del Filadelfia: parlando con il gruppo e i singoli, pianificando gli allenamenti e analizzando le partite. Da giovedì, ha riassaporato il campo. E ha trovato una squadra che “sta molto bene”. Pronta, insomma, per affrontare il derby numero 201 contro la Juventus. Il primo della sua gestione tecnica. La formazione è quasi decisa. Anche perché, tra infortuni e contagiati dal coronavirus, di alternative non ce ne sono poi molte. Verdi e Murru sono gli ultimi acciaccati, Gojak, Vojvoda e Ujkani mancheranno ancora all’appello. Lukic ha invece recuperato in extremis, ma solo per la panchina.

Giampaolo pronto a confermare il 3-5-2

Sarà ancora 3-5-2, come contro Inter, Entella e Sampdoria. L’unico dubbio è nel pacchetto arretrato. Con Lyanco e Bremer sicuri di un posto, c’è Rodriguez favorito per l’ultima maglia. Ma Nkoulou, e soprattutto Izzo, se la giocheranno fino all’ultimo.

Per il resto, l’undici ricalcherà quello visto all’opera nel posticipo di lunedì scorso. Singo e Ansaldi presidieranno le fasce – qui di ballottaggi non ve ne sono, vista la sicura assenza di Vojvoda (su Instagram ha spiegato il motivo) e il problema muscolare occorso a Murru -, mentre Meité e Linetty affiancheranno Rincon nel cuore del centrocampo. Anche davanti, solo certezze. Sarà Simone Zaza ad affiancare Andrea Belotti. Per il resto conteranno “cuore, organizzazione e personalità”: una ricetta di tre ingredienti, non basta altro. Garantisce Giampaolo.

Probabile formazione Torino (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Rodriguez; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Rosati, Buongiorno, Izzo, Nkoulou, Lukic, Segre, Bonazzoli, Edera, Millico. Allenatore. Giampaolo

Indisponibili: Baselli, Gojak, Murru, Ujkani, Verdi, Vojvoda