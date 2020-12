La probabile formazione della Juventus contro il Torino: emergenza indisponibili per Pirlo che si affida al 4-4-2

Sarà il primo derby della Mole per Andrea Pirlo, almeno da quando il tecnico bianconero ha appeso gli scarpini al chiodo per approdare sulla panchina della Juventus. E non sarà di certo una sfida semplice da affrontare visti i tanti assenti: da Morata, squalificato, agli infortunati Buffon, Demiral e Chiellini saranno tanti gli assenti illustri nella stracittadina numero 201. Per il suo primo confronto da tecnico contro il Torino, Pirlo sembra indirizzato verso un 4-4-2 già impiegato in campionato con Szczesny tra i pali e la coppia Bonucci-De Ligt al centro della difesa. Al loro fianco, invece, torneranno dal primo minuto Cuadrado e Danilo.

Juventus-Torino, la probabile formazione di Pirlo

In mediana, dopo lo stop infrasettimanale, si riforma la coppia composta da Arthur e Rabiot con Kulusevski che si gioca una possibilità da titolare a destra mentre sull’esterno sinistro dovrebbe essere Chiesa ad aggiudicarsi il ballottaggio con Bernardeschi. In attacco, invece, sono obbligate le scelte del tecnico bianconero che si affiderà a Ronaldo e Dybala.

Probabile formazione della Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci De Ligt, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo. A disp. Pinsoglio, Israel, Dragusin, Frabotta, Alex Sandro, McKennie, Bentancur, Bernardeschi Ramsey, Da Graca, Portanova. All. Pirlo

Squalificati: Morata

Indisponibili: Buffon, Chiellini, Demiral