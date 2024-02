I convocati di De Rossi e Juric per Roma-Torino, sfida valida per la 26ª giornata di Serie A in programma alle 18.30

Non può sbagliare di nuovo il Torino, nello scontro diretto contro la Roma. Dopo aver perso in maniera beffarda contro la Lazio nel recupero di giovedì, i granata hanno l’obbligo di strappare almeno un pareggio ai giallorossi, in modo da rimanere in scia alle dirette concorrenti per l’Europa. Le due squadre si sfidano questa sera, lunedì 26 gennaio, alle 18.30 allo Stadio Olimpico: i convocati scelti dai due allenatori.

I convocati di De Rossi

In attesa di comunicazione

I convocati di Juric

Sono 20 i convocati di Ivan Juric. Oltre all’infortunato Tameze, il tecnico croato esclude dalla lista anche Pellegri. Ecco i convocati:

Portieri: Gemello, Milinkovic-Savic, Popa;

Difensori: Djidji, Lovato, Rodriguez, Sazonov;

Centrocampisti: Bellanova, Gineitis, Ilic, Lazaro, Linetty, Masina, Ricci;

Attaccanti: Kabic, Okereke, Sanabria, Savva, Vlasic, Zapata.