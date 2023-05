I convocati di Sampdoria-Torino, gara in programma mercoledì 3 maggio alle ore 18:00 allo Stadio Luigi Ferraris

Si torna subito in campo in Serie A: c’è il turno infrasettimanale. Nella 33^ giornata di campionato, il Torino affronta in trasferta la Sampdoria. Appuntamento mercoledì 3 gennaio alle ore 18:00, allo Stadio Luigi Ferraris di Genova per Sampdoria-Torino. La situazione della squadra allenata da Dejan Stankovic è critica: la società è vicina alla retrocessione e al fallimento. Dopo il 5-0 subito contro la Fiorentina in trasferta i blucerchiati, ultimi in classifica, contro i granata dovranno fare a meno di Audero, Conti, Pussetto, De Luca, Sabiri, Yepes, Djuricic e Leris. Tra le fila del Toro invece mancheranno Radonjic, Zima, Aina e Vieira. Nessuno squalificato tra le due squadre. Di seguito la lista dei convocati.

Sampdoria-Torino: i convocati di Stankovic

Portieri: Ravaglia, Tantalocchi, Turk. Difensori: Amione, Augello, Gunter, Murillo, Murru, Nuytinck, Oikonomou, Zanoli. Centrocampisti: Cuisance, Ilkhan, Malagrida, Paoletti, Rincon, Winks. Attaccanti: Gabbiadini, Lammers, Quagliarella, Jesé.

Sampdoria-Torino: i convocati di Juric

In attesa di comunicazioni ufficiali