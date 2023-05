La probabile formazione della Sampdoria di Stankovic, avversaria del Torino nella 33^ giornata di campionato

La Sampdoria, dopo la roboante sconfitta per 5-0 contro la Fiorentina, si prepara ad affrontare il Torino. I blucerchiati, ultimi in classifica e vicini al fallimento, affronteranno la squadra di Ivan Juric stasera, alle ore 18:00 in casa. Granata chiamati a rilzarsi, dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta di sabato sera. Nessuno squalificato per la squadra di Dejan Stankovic. Gli indisponibili invece sono: Audero, Conti, Pussetto e De Luca. Nel Torino invece, non prenderanno parte al match Radonjic, Zima, Aina e Vieira. Non ci dovrebbero essere particolari novità di formazione.

Sampdoria: Zanoli e Augello sulle fasce

Sampdoria che scenderà in campo con un 3-4-1-2. In porta confermato Ravaglia, preferito a Turk. Difesa a 3 composta da Gunter, Murillo e Amione. Sulle fasce agiranno Zanoli a destra e Augello a sinistra. In mezzo al campo, spazio alla coppia composta da Winks e Rincon. In avanti, dietro al tandem composto da Lammers e Gabbiadini, ci sarà Cuisance.

La probabile formazione della Sampdoria

Ecco la probabile formazione di Stankovic:

Probabile formazione Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia; Gunter, Murillo, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Cuisance; Lammers, Gabbiadini. A disp. Turk, Oikonomou, Nuytinck, Murru, Paoletti, Yepes, Ilkhan, Djuricic, Leris, Sabiri, Malagrida, Quagliarella, Jesé. All. Stankovic.

Indisponibili: Audero, Conti, Pussetto, De Luca.