La probabile formazione del Torino di Ivan Juric, che nella 33^ giornata di campionato affronterà la Sampdoria di Dejan Stankovic

Messa in archivio la 32^ giornata, si scende subito in campo nell’infrasettimanale. Si gioca tra mercoledì e giovedì: il Torino è impegnato in trasferta contro la Sampdoria, mercoledì 3 maggio alle ore 18:00. Appuntamento allo Stadio Luigi Ferraris di Genova per Sampdoria-Torino. La squadra allenata da Dejan Stankovic è ultima in classifica e la società è vicina al fallimento. Nessuna assenza per squalifica tra le fila delle due squadre. Ivan Juric dovrà fare a meno di Radonjic, Zima, Aina e Vieira. Nei blucerchiati invece saranno assenti Audero, Conti, Pussetto e De Luca. Gara da non sottovalutare per i granata, che hanno come obbiettivo quello di arrivare ottavi in classifica.

Torino: torna Singo sulla destra

Torino che scenderà in campo con il consueto 3-4-2-1. In porta confermato Vanja Milinkovic-Savic. Difesa a tre composta da Djidji (ballottaggio con Gravillon), Schuurs e Buongiorno (ballottaggio con Rodriguez). In mezzo al campo la coppia sarà formata da Ricci e Ilic. Sulle fasce Singo a destra, mentre a sinsitra è ballottaggio tra Lazaro e Vojvoda. Sulla trequarti, alle spalle di Sanabria, agiranno Vlasic e Miranchuk (occhio anche a Demba Seck).

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. A disp. Gemello, Fiorenza, Gravillon, Vojvoda, Rodriguez, Bayeye, Gineitis, Linetty, Adopo, Karamoh, Seck, Pellegri. All. Juric.

Indisponibili: Radonjic, Aina, Zima, Vieira.

Squalificati: nessuno