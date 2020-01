I convocati di Roberto De Zerbi e Walter Mazzarri in vista della sfida in programma sabato alle 18 al Mapei Stadium per la 20^ giornata di Serie A

Prima giornata del girone di ritorno per Sassuolo e Torino che sabato alle 18 scenderanno in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, i granata per dare continuità alla striscia di risultati utili consecutivi mentre i padroni di casa neroverdi vogliono dare la svolta ad un periodo negativo che ha portato il Sassuolo in zone pericolose della classifica. Il Toro vuole rimanere agganciato invece a quella parte di classifica che vede da vicino la zona Europa League. De Zerbi senza Duncan e Berardi potrà però contare su Traoré, Boga e Caputo in attacco. Mazzarri invece dovrà ancora fare a meno di Ansaldi e Zaza. A seguire i convocati di Sassuolo-Torino.

Sassuolo-Torino, i convocati di Walter Mazzarri

Sono 21 i giocatori convocati da Walter Mazzarri. Si rivedono Falque, Baselli e Lyanco, c’è anche Djidji mentre è ancora i box Zaza che quindi non figura nella lista. Non c’è nemmeno Bonifazi: per lui attacco influenzale. Ecco i convocati di Walter Mazzarri.

Portieri: Rosati, Sirigu, Ujkani.

Difensori: Aina, Bremer, De Silvestri, Djidji, Izzo, Laxalt, Lyanco, Nkoulou.

Centrocampisti: Baselli, Berenguer, Lukic, Meitè, Rincon.

Attaccanti: Belotti, Edera, Verdi, Millico.

Sassuolo-Torino, i convocati di Roberto De Zerbi

In attesa di comunicazioni