I convocati di Dionisi e Juric in vista di Sassuolo-Torino, in programma questa serra alle 20.45 al Mapei Stadium

Dopo la vittoria contro la Salernitana, il Toro è pronto a scendere nuovamente in campo. Questa volta ad attenderlo c’è il Sassuolo, reduce da una sconfitta contro la Roma ma già a quota quattro punti. Juric, che vuole replicare quanto fatto nell’ultima sfida, non vanta la più rosea delle situazioni sul fronte infortunati. Restano out Zaza, Belotti e Verdi sul fronte offensivo, ed Izzo, a causa di un problema al polpaccio, su quello difensivo. Rientra invece Djidji, dopo un’operazione al naso. L’organico del Sassuolo è invece più completo: secondo quanto comunicato, restano out solamente Obiang e Romagna. Di seguito, tutte le scelte del tecnico neroverde e di quello granata in vista del match.

Sassuolo-Torino, i convocati di Dionisi

Sono 24 i calciatori convocati da Dionisi per la partita contro il Torino:

Portieri: Consigli, Pegolo, Satalino

Difensori: Ayhan, Chiriches, Ferrari, Goldaniga, Kyriakopoulos, Muldur, Peluso, Rogerio, Toljan.

Centrocampisti: Djuricic, Frattesi, Harroui, Henrique, Magnanelli, Lopez, Traoré.

Attaccanti: Berardi, Boga, Defrel, Scamacca, Raspadori.

Sassuolo-Torino, le scelte di Juric

Sono 24 i calciatori convocati da Juric per la trasferta in casa del Sassuolo. Tra questi non ci sono gli indisponibili Izzo, Verdi, Belotti e Zaza.

Portieri: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic

Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Djidji, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima

Centrocampisti: Baselli, Kone, Linetty, Lukic, Mandragora, Pobega, Praet, Rincon

Attaccanti: Brekalo, Pjaca, Sanabria, Warming