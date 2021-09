La probabile formazione del Sassuolo / Pochi dubbi per Dionisi, intenzionato a replicare le scelte fatte contro la Roma

Tutto pronto per Sassuolo-Torino, che aprirà la quarta giornata di Serie A. Le due squadre, rispettivamente da una sconfitta ed una vittoria, sono pronte a sfidarsi a suon di gol. Da un lato i granata di Juric che, privi di diversi giocatori, tenteranno ugualmente di ripetere quanto visto con la Salernitana. Dall’altra i neroverdi di Dionisi, dotati di un reparto offensivo ricco e di talento. La squadra emiliana, senza Obiang e Romagna, è a caccia del risultato. Se infatti, come detto dal tecnico, la prestazione contro la Roma ha convinto, lo stesso non si può dire del punteggio sul tabellone al fischio finale. Proverà quindi a dire la propria senza stravolgere le scelte già proposte nell’ultima giornata.

Probabile formazione del Sassuolo: un solo ballottaggio per Dionisi

Dionisi, intenzionato invece a dare un po’ di freschezza poi con l’Atalanta martedì, proporrà probabilmente lo stesso sistema di gioco già visto nei match precedenti. 4-2-3-1 quindi per i suoi, con Consigli confermato tra i pali. In difesa invece, immancabili Rogerio e Toljan esterni, con invece Chiriches e Ferrari al centro. Anche il centrocmapo a due dovrebbe restare invariato con Lopez e Frattesi, in vantaggio su Matheus Henrique. L’unico settore di campo che desta qualche dubbio per Dionisi è l’attacco. La tanta concorrenza gli permette infatti di variare maggiormente. Il successo riscosso nelle scorse partite, dovrebbe consentire ancora a Boga, Berardi e Djuricic di rendersi protagonisti a sostegno di uno tra Raspadori e Scamacca.

Probabile formazione Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattsi; Berardi, Djuricic, Boga, Scamacca. A disp: Pegolo, Goldaniga, Ayhan, Muldur, Peluso, Kyriakopoulos, Magnanelli, Matheus Henrique, Harroui, Traorè, Raspadori, Defrel. All. Castori.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Obiang, Romagna.