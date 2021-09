La probabile formazione del Torino contro il Sassuolo: Pjaca e Brekalo in ballottaggio per un posto al fianco di Praet

Altro giro, altra corsa per il Torino di Juric, pronto a replicare quanto fatto contro la Salernitana. I granata sono infatti riusciti a strappare i primi punti stagionali grazie anche all’impronta del tecnico, che si è fatta sempre più evidente. Il cantiere aperto è stato chiuso dopo gli squilli post-Fiorentina, sufficientemente incalzanti nei confronti di Vagnati. Il croato non ha quindi perso tempo per sperimentare con i nuovi arrivati, tra le possibili scelte anche contro il Sassuolo a causa dei numerosi assenti. Restano infatti out Belotti, Zaza e Verdi in attacco, e Izzo in difesa. L’unico recuperato è Djidji, che però difficilmente verrà schierato titolare.

Toro, la probabile formazione di Juric

Tra i punti saldi del gioco di Juric c’è senza dubbio il modulo. Il suo 3-4-2-1 resta infatti invariato con Milinkovic-Savic tra i pali. La difesa vede un primo ballottaggio tra Rodriguez e Buongiorno, con quest’ultimo in vantaggio. confermato invece Bremer al fianco di Zima, dall’impatto positivo all’esordio in granata. Non è l’unico dei nuovi a poter essere schierato dal primo minuto. Se a centrocampo restano pochi i dubbi da sciogliere (confermati Singo e Ansaldi esterni, con in mezzo la coppia Mandragora-Lukic), diverso è invece il fronte offensivo. Juric mantiene vivo il ballottaggio tra Pjaca e Brekalo sulla trequarti, al fianco di Praet, mentre nella lista dei grandi esclusi potrebbe rientrare Linetty. Davanti, in solitaria, c’è ancora Sanabria.

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Praet, Pjaca; Sanabria. A disposizione. Berisha, Gemello, Djidji, Rodriguez, Aina, Vojvoda, Pobega, Rincon, Baselli, Brekalo, Linetty, Warming. Allenatore. Juric

Indisponibili: Izzo, Belotti, Zaza, Verdi