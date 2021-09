Sassuolo-Torino, le formazioni ufficiali: Pjaca parte dalla panchina, alle spalle di Sanabria giocano Brekalo e Praet

E’ il giorno dell’esordio con la maglia del Torino di Josip Brekalo: Ivan Juric ha infatti scelto di schierare il giocatore arrivato dal Wolfsburg al posto di Marko Pjaca come trequartista di sinistra nel suo 3-4-2-1. Al suo fianco, alle spalle dell’unica punta Antonio Sanabria, gioca un altro neo acquisto: Dennis Praet. Ma la vera sorpresa nella formazione del Toro è a centrocampo, dove Rolando Mandragora parte dalla panchina, al suo posto c’è Tommaso Pobega che affianca il confermato Sasa Lukic. In difesa, nonostante il buon esordio contro la Salernitana, non gioca David Zima ma al suo posto c’è Koffi Djidji.

Sassuolo-Torino: le formazioni ufficiali

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Djiuricic, Boga; Raspadori. A disp: Pegolo, Goldaniga, Ayhan, Muldur, Peluso, Kyriakopoulos, Magnanelli, Matheus Henrique, Harroui, Traorè, Raspadori, Defrel. All. Dionisi.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Lukic, Aina; Praet, Brekalo; Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Zima, Buongiorno, Vojvoda, Ansaldi, Baselli, Mandragora, Rincon, Linetty, Warming, Pjaca. All. Juric.