Prima del calcio d’inizio di Torino-Sassuolo, Wilfried Singo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn

Il giocatore scelto da Ivan Juric per giocare nel ruolo di esterno di destra contro il Sassuolo nel 3-4-2-1 è Wilfried Singo. Proprio il terzino ivoriano, prima del calcio d’inizio della partita del suo Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn: “Sappiamo che sarà una partita difficile contro una buona squadra, dobbiamo fare il nostro gioco per vincere. Io devo fare di più per portare vantaggi alla mia squadra, non mi preoccupa la concorrenza con Ansaldi”.