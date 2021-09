Sassuolo-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Quarta giornata del campionato di serie A 2021/2022, al Mapei Stadium di Reggio Emilia si gioca Sassuolo-Torino. La squadra granata è reduce dal successo per 4-0 contro la Salernitana che ha permesso di conquistare i primi punti della stagione, i neroverdi hanno invece perso nell’ultimo turno per 2-1 contro la Roma ma sono comunque davanti alla squadra di Juric in classifica con 4 punti finora conquistati. Quello del Mapei Stadium è il primo anticipo di questa quarta giornata di campionato: segui Sassuolo-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Sassuolo-Torino: il prepartita

Ore 18.45 Il Torino è arrivato a Reggio Emilia con quattro assenze: il tecnico Ivan Juric è infatti costretto ancora una volta a fare a mano di Armando Izzo in difesa, Simone Verdi sulla trequarti, Simone Zaza e soprattutto Andrea Belotti in attacco. Il capitano granata non ha ancora smaltito l’infortunio al perone patito contro la Fiorentina e rischia di dover saltare anche le prossime due partite, contro la Lazio e il Venezia. L’unico centravanti disponibili è quindi ancora una volta Antonio Sanabria che, contro la Salernitana, si è sbloccato segnando la sua prima rete stagionale. Juric ha invece recuperato Koffi Djidji, che a inizio settimana era finito sotto ai ferri per la frattura del setto nasale: questa sera indosserà quindi una speciale mascherine protettiva.

Sassuolo-Torino: le probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattsi; Berardi, Djuricic, Boga, Scamacca. A disp: Pegolo, Goldaniga, Ayhan, Muldur, Peluso, Kyriakopoulos, Magnanelli, Matheus Henrique, Harroui, Traorè, Raspadori, Defrel. All. Castori.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Praet, Pjaca; Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Djidji, Rodriguez, Aina, Vojvoda, Pobega, Rincon, Baselli, Brekalo, Linetty, Warming. All. Juric

Sassuolo-Torino: dove vederla in TV e in streaming

Sassuolo-Torino in diretta sarà trasmessa sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, la piattaforma streaming che ha acquisito la maggioranza dei diritti TV della Serie A per il nuovo triennio. L’app è disponibile da PC, smartphone, smart Tv e tablet.

Sassuolo-Torino: le formazioni ufficiali

Sassuolo-Torino: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 20.45