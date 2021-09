Sintesi e commento di Sassuolo-Torino, match valido per l’anticipo della quarta giornata di campionato 21-22

Per la sfida col Sassuolo del Mapei Stadium, Juric manda in campo una formazione che a tratti stupisce, considerato che non c’è in mezzo al campo Mandragora (Pobega-Lukic il tandem della mediana) e che Ansaldi, il migliore contro la Salernitana, parte dalla panchina. Dietro c’è Djidji e non Zima, in attacco invece spazio a Sanabria, supportato da Praet e Brekalo. La prima vera occasione è del Toro: il tiro di Pobega si spegne fuori di poco. Poi, sul ribaltamento di fronte, il palo di Frattesi fa tremare la difesa granata. Però è il Toro che pian piano prende campo e soprattutto colleziona occasioni. Due clamorose tra il 26′ e il 27′: prima il salvataggio sulla linea di Ferrari su conclusione di Sanabria, poi il palo di Brekalo. Il Sassuolo non ci sta e si fa vedere dalle parti di Milinkovic-Savic: c’è il gol annullato a Djuricic prima che il Torino collezioni altre occasioni. Al 40′ il colpo di testa di Bremer da posizione ravvicinata su cui Consigli si supera. Dall’angolo successivo Maxime Lopez salva sulla linea respingendo l’incornata precisa di Sanabria. Al 44′ il palo di Praet a portiere battuto. Dopo un minuto di recupero, il Toro va al riposo sullo 0-0: ma il risultato sta davvero stretto.