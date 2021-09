Al termine di Sassuolo-Torino 0-1, Marko Pjaca, l’autore del gol vittoria, ha commentato la partita ai microfoni di Dazn

E’ entrato dalla panchina e con un suo gol ha decido la partita: Marko Pjaca non può che essere soddisfatto della sua prestazione. Una soddisfazione che non ha nascosto neanche ai microfoni di Dazn: “La maglia? Non la scambio, è quella del primo gol al Toro, me la tengo”. Poi sulla partita: “Abbiamo avuto tantissime occasioni, tre pali, abbiamo meritato questa vittoria e siamo contenti”.

Pjaca: “Bisogna sempre dare il massimo per questa maglia”

Pjaca ha poi parlato del suo ingresso in campo: “Quando sono entrato il mister mi ha chiesto di fare le solite cose che proviamo in allenamento, abbiamo creato superiorità numerica a sinistra e abbiamo fatto gol. Speriamo di continuare così. La concorrenza? Non mi preoccupa, è bello avere compagni forti. Qualsiasi di noi può giocare e può aiutare la squadra con gol e assist. Sto imparando a capire cosa voglia dire giocare nel Toro, bisogna sempre dare il massimo per questa maglia. Penso che potremo fare una bella stagione”.