Tra le partite della 17a giornata del campionato di serie A c’è Torino-Bologna, gara che non avrà tra i protagonisti il centrocampista rossoblù Dominguez, fermato per una giornata dal Giudice sportivo. Tanti assenti certi anche per quanto riguardo la formazione granata, non per squalifica ma per infortunio: da Belotti a Djidji, sono diversi i giocatori che mancheranno all’allenatore croato.

Convocati Torino-Bologna: le scelte di Juric

In attesa di comunicazione ufficiale

Convocati Torino-Bologna: le scelte di Mihajlovic

Sono 23 i calciatori convocati da Sinisa Mihajlovic per la partita contro il Torino, tra questi c’è anche il recuperato Arnautovic, oltre agli ex granata Bonifazi, De Silvestri e Soriano.

Portieri: Bardi, Molla, Skorupski.

Difensori: Binks, Bonifazi, De Silvestri, Dijks, Hickey, Medel, Soumaoro, Theate.

Centrocampisti: Soriano, Svanberg, Vignato, Viola.

Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Cangiano, Orsolini, Sansone, Santander, Skov Olsen, Van Hooijdonk.