La probabile formazione del Bologna contro il Torino: Mihajlovic recupera Arnautovic, un dubbio a centrocampo

La ricetta per battere il Torino, secondo Mihajlovic, è sfruttare gli errori che i granata commetteranno. Lo ha spiegato il tecnico nella conferenza stampa che ha preceduto la partenza del Bologna per il capoluogo piemontese, dove alle 12.30 di oggi, domenica 12 dicembre 2021, andrà in scena la sfida contro la squadra di Juric. Il tecnico rossoblu, ex della partita, deve fare i conti con la squalifica di Dominguez, una delle pedine fondamentali del suo 3-4-2-1. E’ proprio sulla sua sostituzione che si instilla la gran parte dei dubbi di formazione.

La probabile formazione del Bologna

Tre le strade: inserire Vignato nel tridente, contestualmente facendo retrocedere Soriano a centrocampo, avanzare Medel in mediana o lanciare Viola, che in stagione non ha praticamente avuto spazio. Miha ci rifletterà fino all’ultimo. Sembra deciso, invece, a rischiare Arnautovic, che è rientrato dall’infortunio in settimana e giocherà dall’inizio, supportato da Barrow. Sulle fasce, ci sarà una vecchia conoscenza del Toro: Lorenzo De Silvestri. In difesa, invece, Theate e Soumaoro: li affiancherà uno tra Medel e Bonifazi, che verrebbe inserito nell’undici qualora in cileno traslocasse a centrocampo.

Probabile formazione Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Soriano, Svanberg, Hickey; Vignato, Barrow; Arnautovic. A disposizione. Bardi, Molla, Dijks, Binks, Bonifazi, Skov Olsen, Viola, Orsolini, Cangiano, Santander, Sansone, Van Hooijdonk. Allenatore. Mihajlovic

Squalificato: Dominguez