La probabile formazione del Torino contro il Bologna: Praet e Brekalo si giocano un posto, Pobega può stringere i denti

“Sono contento di tante cose, ma bisogna mettere un po’ più di sana cattiveria”. Ivan Juric vuole che il Torino faccia un passo in più. La sua squadra ha un’identità, è indubbio, e se la gioca ogni partita. Peccato, però, che alla fine manchino i punti, perché “potevamo fare meglio certe cose, non voglio che la squadra si accontenti di competere con tutti”. Il tecnico vuole vedere segnali di crescita già nella sfida casalinga contro il Bologna, che arriva dopo il doppio pari consecutivo con Empoli e Cagliari. Fino all’ultimo, Juric si porterà dietro un dubbio: Pobega sì o Pobega no? Il centrocampista ha dovuto fronteggiare un affaticamento muscolare ai flessori, ora è sulla via del recupero e potrebbe essere della partita, ma la certezza ancora non c’è. Decisive saranno le sensazioni del calciatore e le valutazioni dello staff medico.

Juric cambia in difesa

Qualora il 4 non dovesse recuperare, è favorito Baselli rispetto a Mandragora. Il 38, infatti, è rientrato dall’operazione al menisco, ma ancora non è nelle condizioni ottimali per giocare dal primo minuto al fianco di Lukic. Anche altrove, resta qualche ballottaggio. In difesa potrebbe cambiare il braccetto di sinistra, rispetto alle ultime uscite: Rodriguez dovrebbe tornare titolare, lasciando in panchina Buongiorno che ha bisogno di rifiatare. Confermati, invece, Zima e Bremer.

Torna Singo: la probabile formazione del Torino

Sulle fasce, tornerà Singo dopo la squalifica. Dall’altra parte, c’è Aina di un soffio davanti ad Ansaldi e Vojvoda. Il 15 è tornato sì, ma Juric potrebbe scegliere di sfruttarlo solo a partita in corso per non forzare. E in attacco? Dietro a Sanabria, unica punta, sembra certo di un posto Marko Pjaca, a lungo elogiato dal suo allenatore in conferenza stampa. Sulla sua linea, ma a destra, si giocano una maglia Brekalo e Praet: a Cagliari ha giocato l’ex Wolfsburg, nell’undici, mentre contro il Bologna potrebbe spuntarla il belga, che è più adatto a giocare su quel lato rispetto al compagno.

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Praet, Pjaca; Sanabria. A disposizione. Berisha, Ansaldi, Buongiorno, Izzo, Vojvoda, Baselli, Kone, Linetty, Mandragora, Rincon, Brekalo, Zaza, Warming. Allenatore. Juric

Indisponibili: Belotti, Djidji, Verdi