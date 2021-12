Le parole di Sinisa Mihajlovic alla vigilia di Torino-Bologna: la conferenza stampa dell’ex tecnico granata

Ci arriva da ex e più avanti in classifica. Ma Sinisa Mihajlovic non si sente più forte del Torino di Juric, alla vigilia della sfida tra il suo Bologna e i granata: “La rosa del Torino può essere anche superiore alla nostra però siamo dove siamo in classifica. Se togliamo le prime sette, non credo che tutte siano attrezzate per l’Europa. La Fiorentina è quella con più possibilità per la rosa che ha. Sassuolo, Torino e Bologna credo siano più o meno sullo stesso piano”. Tornando poi sul suo esonero del 2017, il tecnico rossoblu ha commentato così: “A Torino c’era un problema tra me e Cairo sulle questioni di mercato, non sono stato cacciato per il derby perso. Sono stato bene e abbiamo fatto tante belle cose, tanto è vero che quando sono stato mandato via sono venuti in albergo quindici giocatori alle 3 del mattino a trovarmi e salutarmi”.

Mihajlovic su Patrick Zaki: “Lo aspettiamo allo stadio”

“Abbiamo perso la partita contro la Fiorentina ma non abbiamo perso la strada. Uno sportivo deve allenarsi e mostrare la crescita anche e soprattutto dopo aver perso. Quando l’allenatore vede la squadra allenarsi come abbiamo fatto noi in settimana, è molto fiducioso. Domani incontriamo una nostra concorrente e meno errori individuali faremo più avremo possibilità di vincere”.

Ancora Mihajlovic: “Sono dispiaciuto per Ferrero (il presidente della Samp, arrestato in settimana, ndr). Gli sono vicino, non l’ho sentito ma se possibile vorrò andare a trovarlo. Con me lui è stato meraviglioso, mi è venuto a trovare diverse volte in ospedale durante il periodo della malattia. Patrick Zaki? l’abbiamo già invitato allo stadio e a Casteldebole, sono contento sia stato finalmente liberato”.