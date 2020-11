Torino-Virtus Entella, i convocati: out Belotti, ci sono tre Primavera - Toro.it

Ecco i calciatori convocati dal Torino per la partita di Coppa Italia contro la Virtus Entella, valida per il quarto turno

Torino e Virtus Entella si affrontano per la prima volta nella loro storia in una partita ufficiale. Per la partita del quarto turno di Coppa Italia la squadra granata è costretta a fare di diversi giocatori: non rientrano tra i convocati Andrea Belotti e Simone Verdi, infortunatosi entrambi domenica prima e durante il match con l’Inter. Assenti anche Samir Ujkani, Mergim Vojvoda, Sasa Lukic e Amer Gojak. Tra i convocati ci sono quindi tre giocatori della Primavera: i centrocampisti Horvath e Kryeziu, l’attaccante Vianni.

Torino-Virtus Entella: i convocati di Giampaolo

Questi i convocati del Torino per la partita contro la Virtus Entella:

Portieri: Milinkovic-Savic, Rosati, Sirigu

Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo.

Centrocampisti: Horvath, Kryeziu, Linetty, Meité, Rincon, Segre.

Attaccanti: Bonazzoli, Edera, Millico, Vianni, Zaza.