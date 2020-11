Le ultime dal "Grande Torino": Izzo torna titolare, gioca Edera - Toro.it

Le formazioni ufficiali di Torino-Virtus Entella, Coppa Italia 2020/2021: Edera titolare, c’è Segre in cabina di regia

Nessuna sorpresa: il Torino, in Coppa Italia contro la Virtus Entella, applica il turnover, per quanto possibile. Le assenze, tra infortuni e contagiati da coronavirus, sono tante: ma in campo andranno comunque diverse seconde linee. Giampaolo – anche lui out causa covid – ha scelto una formazione della quale solo in campo si vedrà l’esatto schieramento tattico. Nell’undici torna Armando Izzo, che non gioca titolare dal 19 settembre scorso (era la prima giornata di campionato, Fiorentina-Toro). Il 5 si metterà al fianco di Buongiorno e Rodriguez in una difesa che potrebbe essere ancora a tre. Sulle fasce agiranno Edera e Murru, mentre in cabina di regia ci sarà Segre. I ballottaggi in attacco li vincono Zaza e Bonazzoli: Millico parte dalla panchina.

Coppa Italia, le formazioni ufficali di Toro-Entella

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Buongiorno, Rodriguez; Edera, Meite, Segre, Linetty, Murru; Bonazzoli, Zaza. A disp. Sirigu, Rosati, Lyanco, Bremer, Ansaldi, Singo, Millico, Nkoulou, Vianni, Rincon, Kryeziu. All. Conti

Virtus Entella (3-5-2): Russo; Bonini, Pellizzer, Chiosa; Coppolaro, Toscano, Morosini, Crimi, Cardoselli; Mancosu, De Luca. A disp. Paroni, Borra, De Santis, Currarino, Poli, Mazzocco, Brunori, Settembrini, Meazzi, Petrovic, Koutsoupias, Schenetti. All. Vivarini