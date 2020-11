Buongiorno: "Siamo carichi e motivati. Passare il turno ci può dare fiducia" - Toro.it

Le dichiarazioni di Alessandro Buongiorno nel prepartita di Torino-Virtus Entella, valida per il quarto turno di Coppa Italia

Commenta così il prepartita di Torino-Virtus Entella Alessandro Buongiorno: “La sconfitta con l’Inter ci ha fatto male. Era una partita che pensavamo di poter vincere e abbiamo dato tutto. Oggi arriviamo carichi e motivati per affrontare l’Entella, una squadra organizzata, che verrà qui con tutta la voglia di poter fare bene. La Coppa Italia è molto importante perchè può essere un banco di prova per chi ha giocato di meno in campionato. Passare il turno oggi ci può portare ad avere più fiducia nelle prossime partite di Serie A. Per me oggi è motivo di grande orgoglio perchè 2 anni fa con questa maglia io esordii. Poter tornare a giocare per la squadra della mia città e dove ho sempre giocato è motivo di grande orgoglio.“.