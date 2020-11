Vagnati: "Ci sono delle cose da mettere a posto ma sono fiducioso" - Toro.it

Le dichiarazioni del ds granata Vagnati nel prepartita di Torino-Virtus Entella, valida per il quarto turno di Coppa Italia

Il ds granata Davide Vagnati commenta così il prepartita di Torino-Virtus Entella: “Coppa Italia? Competizione importante per il Torino. La squadra che metteremo in campo è competitiva. Proveremo a fare il possibile. Ci sono delle cose da mettere a posto. Ho grande fiducia perché vedo i ragazzi come si allenano e come lavora il mister, come lavora lo staff. Se continuano certi tipi di dinamiche vuol dire che dobbiamo lavorarci di più perché quello che stiamo facendo non basta”.