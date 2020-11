Zaza: “Siamo contenti. Dobbiamo ripartire da qui”

Le dichiarazioni di Zaza, autore di un gol e un assist nel primo tempo di Torino-Virtus Entella, all’intervallo del match

Un gol e un assist per Simone Zaza, che dà così continuità a quanto visto contro l’Inter. L’attaccante granata commenta così il primo tempo di Torino-Virtus Entella: “Siamo contenti perchè queste sono partite difficili da affrontare, soprattutto in una situazione come la nostra. Ci devono dare consapevolezza perchè stiamo giocando contro un avversario . Dobbiamo ritrovare la fame e la voglia di vincere. Sembriamo intimoriti. Dobbiamo ripartire da qui. Adesso pensiamo al secondo tempo.“.