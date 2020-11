Torino-Virtus Entella, la moviola in diretta: annullato il 2-1 ai liguri - Toro.it

La moviola in diretta di Torino-Virtus Entella, quarto turno di Coppa Italia 2020/2021: dirige la partita Paterna di Teramo

Torino-Virtus Entella è la partita valida per il quarto turno di Coppa Italia 2020/2021, si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino. Ecco tutti gli aggiornamenti in diretta sulle decisioni arbitrali più discusse della sfida. L’arbitro dell’incontro sarà il signor Daniele Paterna della sezione di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Tardino e Yoshikawa oltre che dal quarto uomo Ghersini. Per la partita di questo turno di Coppa Italia non c’è il Var. Ecco la moviola di Torino-Virtus Entella.

Torino-Virtus Entella: la moviola in diretta

38′ ANNULLATO UN GOL A DE LUCA. La Virtus Entella accorcia le distanze con De Luca ma l’arbitro annulla su segnalazione del guardalinee per una presunta posizione di fuorigioco del numero 7 dei liguri.