LIVE Torino-Virtus Entella: formazioni e prepartita in diretta - Toro.it

Torino-Virtus Entella, diretta della partita del 4° turno di Coppa Italia 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Virtus Entella è la partita valida per il quarto turno della Coppa Italia 2020/2021 della formazione granata. E’ un turno a eliminazione diretta, non c’è il ritorno: chi vince si qualifica agli ottavi di finale dove affronterà il Milan (in caso di qualificazione dei granata il campo verrà sorteggiato). In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, la partita proseguirà quindi con i tempi supplementari e, nel caso fosse necessario, con i calci di rigore. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 14: segui Torino-Virtus Entella in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Virtus Entella: il prepartita

Ore 12.00: Mancano circa due ore all’inizio della partita tra il Torino e la Virtus Entella. Sul capoluogo piemontese c’è il sole, nonostante la giornata non particolarmente calda. Marco Giampaolo ancora una volta non sarà in panchina a causa del Covid che lo ha colpito e sarà sostituito dal suo vice Francesco Conti, come già accaduto domenica contro l’Inter. Nel Torino sono assenti anche sei giocatori: Belotti, Verdi, Vojvoda, Lukic, Gojak e Ujkani. Per questo motivo sono stati convocati anche tre Primavera: Vianni, Horvath e Kryeziu.

Torino-Virtus Entella: le probabili formazioni

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Meité, Segre, Linetty, Murru; Bonazzoli, Zaza. A disposizione. Sirigu, Rosati, Lyanco, Ansaldi, Buongiorno, Rodriguez, Horvath, Kryeziu, Rincon, Edera, Millico, Vianni. Allenatore: Conti

Virtus Entella (3-5-2): Borra; Poli, Pellizzer, Chiosa; Coppolaro, Toscano, Mazzocco, Crimi, Cardoselli; Mancosu, De Luca. A disposizione. Russo, De Santis, Bonini, Settembrini, Koutsoupias, Morosini, Schenetti, Currarino, Petrovic, Brunori. Allenatore. Vivarini

Torino-Virtus Entella: dove vederla in TV e in streaming

Torino-Virtus Entella in diretta può essere seguita sul canale Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre) e in streaming sulla piattaforma RaiPlay. La diretta web della partita di Coppa Italia è su Toro.it.

Torino-Virtus Entella: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 14

Torino-Virtus Entella: le formazioni ufficiali

