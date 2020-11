Torino: il 3-5-2 verso la conferma, c'è Segre / La probabile formazione - Toro.it

Torino, la probabile formazione contro la Virtus Entella: in Coppa Italia, Giampaolo non può fare molto turnover

La Sampdoria e il derby contro la Juventus incombono, ma il Torino non può lasciare per strada l’appuntamento di Coppa Italia, se non altro perché – contro una Virtus Entella in difficoltà e reduce da un cambio in panchina – è da cogliere senza patemi il pass per gli ottavi di finale contro il Milan. Giampaolo, che ancora mancherà a causa del contagio da coronavirus, non può operare un ampio turnover a causa delle molte assenze. Oltre al lungodegente Baselli, non ci saranno Belotti e Verdi – gli infortunati di San Siro – ma nemmeno Gojak, Lukic, Vojvoda e Ujkani. Anche per questo, verosimilmente, il Toro ripartirà dal 3-5-2 di Milano.

Possibile chance per Izzo, ballottaggio in attacco

Milinkovic-Savic sarà il sostituto di Sirigu, a cui verrà concessa una partita di riposo. In difesa potrebbe rivedersi Izzo, che giostrerebbe al fianco di Nkoulou e Bremer qualora venisse preferito a Lyanco. Sulle fasce, Singo sarà confermato dopo l’exploit del “Meazza” e il rinnovo di contratto. A sinistra, invece, Murru è in vantaggio su Ansaldi e Rodriguez.

In mezzo al campo, la novità sarà Jacopo Segre. Il 6 veleggia verso una maglia da titolare, probabilmente in cabina di regia al posto di Rincon, con Meité e Linetty a fungere da mezzali. Davanti, ci sono due posti per tre: i favoriti sono Zaza e Bonazzoli, ma Millico si giocherà le sue carte fino all’ultimo.

Probabile formazione Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Meité, Segre, Linetty, Murru; Bonazzoli, Zaza. A disposizione. Sirigu, Rosati, Lyanco, Ansaldi, Buongiorno, Rodriguez, Rincon, Edera, Millico. Allenatore: Conti