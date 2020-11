Vivarini si affida a Mancosu: la probabile formazione dell'Entella - Toro.it

La probabile formazione della Virtus Entella contro il Torino: Vivarini all’esordio, ma non sarà rivoluzione

Per Vincenzo Vivarini, non sarà la prima più agevole. Arrivato in fretta e furia sulla panchina della Virtus Entella dopo l’esonero di Tedino, l’ex allenatore del Bari comincerà al “Grande Torino” il tentativo di risalita. La Coppa Italia non è l’obiettivo dei liguri, certo, ma partire bene è l’obiettivo di tutti gli esordi. Anche di quelli che precedono una sfida importante in campionato, come quella che attende l’Entella lunedì al “Comunale” contro la Spal. Il tempo per la rivoluzione, il nuovo tecnico non l’ha avuto. Per questo è improbabile che la sua formazione sia più di tanto stravolta rispetto a quella che fin qui ha trovato maggiore continuità in cadetteria.

Ecco il primo, probabile, undici di Vivarini

Per questo, il 3-5-2 dovrebbe essere ancora il sistema di riferimento. Davanti a Borra, Pellizzer può tornare titolare al fianco di Poli – che è in ballottaggio con Bonini – e l’ex granata Chiosa. Sulle fasce, con Cleur squalificato, Coppolaro e Cardoselli dovrebbero trovare la conferma nell’undici. Mentre in mezzo ci sarà qualche cambio: a Mazzocco si affiancheranno Toscano e Crimi. Davanti, Vivarini è tentato di lanciare Mancosu dal primo minuto. Al suo fianco duellano per una maglia la Zanzara De Luca e Brunori.

Probabile formazione Entella (3-5-2): Borra; Poli, Pellizzer, Chiosa; Coppolaro, Toscano, Mazzocco, Crimi, Cardoselli; Mancosu, De Luca. A disposizione. Russo, De Santis, Bonini, Settembrini, Koutsoupias, Morosini, Schenetti, Currarino, Petrovic, Brunori. Allenatore. Vivarini