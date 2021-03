I convocati di Davide Nicola e Antonio Conte per Torino-Inter valida per la 27^ giornata del campionato di Serie A

Dopo la sconfitta contro il Crotone, sarà Torino-Inter a riportare i granata di Davide Nicola sul campo di casa con l’obiettivo, nonostante la difficoltà della sfida in questione, di rimettersi in marcia verso la salvezza. E per l’occasione Nicola può contare sul rientro in squadra di alcuni degli uomini colpiti dal Covid anche se, ovviamente, andrà valutato il loro reale stato di forma e la conseguente possibilità di vederli in campo. Dal canto suo, invece, l’Inter sta vivendo un momento eccezionale ed è sempre più lanciato verso lo scudetto. Di seguito, i convocati delle due formazioni.

Torino-Inter, i convocati di Davide Nicola

Nel Toro tornano Belotti e Bremer, non è ancora a disposizione invece Singo. Assente anche lo squalificato Rincon. Ecco i 22 giocatori chiamati da Nicola:

PORTIERI: MILINKOVIC-SAVIC, SIRIGU, UJKANI

DIFENSORI: ANSALDI, BREMER, BUONGIORNO, FERIGRA, IZZO, LYANCO, MURRU, RODRIGUEZ, VOJVODA

CENTROCAMPISTI: BASELLI, GOJAK, LINETTY, LUKIC, MANDRAGORA

ATTACCANTI: BELOTTI, BONAZZOLI, SANABRIA, VERDI, ZAZA

Torino-Inter, i convocati di Antonio Conte

In attesa di comunicazioni ufficiali