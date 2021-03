Le parole del tecnico del Torino Davide Nicola nella consueta conferenza stampa di presentazione di Torino-Inter

Giornata di vigilia in casa Torino ed è, come di consueto, Davie Nicola a prendere la parola per presentare il match di domani contro l’Inter: ” Giocheremo col lutto al braccio in memoria di Marino Lombardo perché ricordiamo una persona che ha costruito molto nella storia del Torino. Paradossalmente quando ha vinto la Coppa Italia io non ero ancora nato e quando ha vinto lo scudetto avevo solo tre anni ma come dico sempre ai ragazzi la storia ci deve dare quegli appigli e quell’entusiasmo per trarre ispirazione per il presente e avere una strada da seguire. Io credo molto in questo. Poi, sull’avversario: “Incontriamo una grande squadra con un ottimo allenatore che io apprezzo particolarmente. Il giocare da squadra ci darà la possibilità di essere competitivi. Certo è difficile che l’Inter lasci punti per strada ma noi siamo fortemente determinati a far sì che ciò avvenga, perché lo vogliamo e ne abbiamo bisogno. Sappiamo di affrontare una squadra che fa bene tutte le fasi, che ha una grande qualità con grande organizzazione e grande mentalità. Questo lo sappiamo e ci siamo preparati in settimana proprio per sapere chi incontriamo e cercare di creargli delle preoccupazioni”.

Nicola: “Il Crotone? Nessun passo indietro”

Poi, sulla sconfitta contro il Crotone: “La partita è stata chiusa e commentata, a Crotone per la produzione di gioco abbiamo fatto bene, abbiamo fatto due gol e preso due traverse nelle condizioni che conoscete e con soli 4 giorni di allenamenti interi come gruppo. Questa settimana è stata molto importante per noi per poter iniziare la settimana tipo. E’ chiaro che in alcune circostanze dobbiamo ritrovare il ritmo del gioco e del passare da una fase all’altra, e trovare tutti i giocatori nella condizione di poter essere allenati quanto prima. Questo è importante ma non c’èe stato alcun passo indietro rispetto alle condizioni che conoscevamo. Io ho visto una squadra che voleva vincere e produrre gioco, ma in alcuni frangenti, nel ritmo e nella lettura di alcuni interventi, non siamo stati precisissimi e in Serie A è facile pagare“.

“Il Toro deve avere delle caratteristiche che sono un’organizzazione importante, la capacità di voler fare la partita e di non farla fare facilmente agli altri. Non siamo nelle condizioni di regalare qualcosa a qualcuno, tantomeno all’Inter che non ne ha bisogno, quindi dobbiamo solo ritrovare il ritmo e la forza dell’allenamento quotidiano che è quello che ci è mancato nell’ultima settimana. Per il resto io sono convinto che sono sempre le motivazioni, quando hai mentalità e qualità che fanno la differenza, quindi dobbiamo assolutamente continuare ad allenarci con entusiasmo per arrivare dove vogliamo“.

Intanto, si è negativizzato Belotti anche se ha fatto solo un allenamento con noi, perdiamo Rincon causa squalifica e di fatto siamo il gruppo che c’era a Crotone con l’avvicendamento tra Belotti e Rincon. Vedremo perchè comunque i ragazzi questa settimana hanno potuto allenarsi progressivamente e fare una settimana piena. Noi vogliamo assolutamente riprendere il ritmo che avevamo“.

“A me intanto non preoccupa nulla, per me è quasi un non senso linguistico: io o mi occupo di qualcosa o non me ne occupo. Noi semmai ci occupiamo di allenarci serenamente, in maniera determinata per far sì che tutte le partite che vengono costituiscano per noi l’opportunità di fare dei passi in avanti. Una squadra è competitiva quando interpreta bene il gioco in tutte e due le fasi, non si può fare solo una fase bene e l’altra meno bene, bisogna farle con grande intensità e grande lucidità entrambe, con l’entusiasmo di chi sa che un determinato tipo di lavoro può portarti a raggiungere determinati risultati“.

“Intanto che sia l’Inter, il Sassuolo o il Real Madrid non importa. Secondo me in ogni partita non c’è “un niente da perdere”, c’è un’opportunità da sfruttare al meglio che si può fare. E’ chiaro che sappiamo chi incontriamo ma è altrettanto chiaro che le motivazioni di una squadra come l’Inter, che lotta per vincere il campionato, in confronto alle nostre grandi motivazioni che abbiamo per poterci salvare, nulla può essere scontato. Per me ogni partita deve costituire un’opportunità, non penso a quella che viene dopo, io penso a quella che dobbiamo fare domani e soprattutto penso alla possibilità che abbiamo di poter risultare tosti, sfacciati, attenti, con la voglia di trarre il massimo da questa partita qui“.

