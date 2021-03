Rolando Mandragora ha così commentato la sconfitta del Torino a Crotone: “Gli episodi non hanno girato a nostro favore”

Ai microfoni di Torino Channel, Rolando Mandragora ha così commentato la sconfitta subita dalla formazione granata sul campo del Crotone: “Siamo tutti molto arrabbiati per questo risultato: volevamo un epilogo diverso che purtroppo non c’è stato. Ora ci proiettiamo subito verso la prossima partita. Dobbiamo resettare tutto e pensare fin da ora all’impegno contro l’Inter.

Difficile dire cosa non abbia funzionato oggi: sicuramente potevamo fare meglio in entrambe le fasi, offensiva e difensiva. Gli episodi non hanno girato a nostro favore e non siamo riusciti a ribaltare il risultato. Con la traversa di Bonazzoli avremmo potuto trovare il vantaggio, invece nell’azione successiva, subito dopo, ci siamo ritrovati addirittura sotto di un gol. Possiamo uscire da questa situazione solo in gruppo, rimanendo tutti uniti, e siamo pronti a farlo”.