La probabile formazione del Torino contro l’Inter / Con Belotti non ancora al Top Sanabria può partire titolare. Dietro spazio a Buongiorno

Non sarà una partita semplice quella che il Torino di Davide Nicola dovrà affrontare domani pomeriggio contro l’Inter. E lo sarà ancora meno visto le defezioni per Covid che, in un modo o nell’altro, continuano a condizionare le scelte del tecnico. E’ stato lo stesso Nicola, in conferenza stampa, a confermare che di fatto il Toro che scenderà in campo contro i neroazzurri non sarà troppo differente da quello visto la scorsa settimana: “perdiamo Rincon causa squalifica – ha infatti detto il tecnico – e di fatto siamo il gruppo che c’era a Crotone con l’avvicendamento tra Belotti e Rincon“. Vediamo dunque quale potrebbe essere l’11 che calcherà, domani pomeriggio, il terreno del Grande Torino.

In difesa spazio a Buongiorno, Lukic e Baselli a centrocampo

Partiamo dunque dalla difesa dove Nicola sembrerebbe intenzionato a confermare, davanti a Sirigu, Lyanco al centro, con Izzo da un lato e Buongiorno dall’altro. Proprio in conferenza il tecnico ha avuto parole più che positive per il giovane difensore che, dopo essere rientrato già alla vigilia della sfida contro il Crotone ha nelle gambe un’intera settimana di allenamento, a differenza di Bremer che è tornato in gruppo solo negli ultimi giorni. Dovrebbe quindi risolversi a suo favore il ballottaggio con il brasiliano, pronto eventualmente a subentrare a partita in corso.

Anche a centrocampo si registrerà qualche novità anche solo per l’obbligata assenza di Rincon. Se sugli esterni Nicola confermerà Vojvoda e Ansaldi, in mezzo al campo saranno Baselli e Lukic ad affiancare Mandragora.

La probabile formazione del Toro contro l’Inter

In attacco la grande incognita sarà ovviamente rappresentata da Andrea Belotti. Il Gallo è rientrato in squadra dopo lo stop per il Covid ma ha effettuato un solo allenamento in gruppo ed è quindi più che probabile che parta dalla panchina, con Nicola pronto a dargli qualche minuto a partita in corso soprattutto in vista del doppio match della prossima settimana. Un’esclusione che potrebbe aprire le porte a Sanabria. L’attaccante, stando a quanto confermato da Nicola nella conferenza di presentazione, è pronto e potrebbe ottenere finalmente la prima vera chance con la maglia del Toro. Al suo fianco, dal primo minuto dovrebbe partire Bonazzoli.

La probabile formazione del Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Buongiorno; Vojvoda, Baselli, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Bonazzoli, Sanabria. A disp. Milinkovic-Savic, Ujkani, Bremer, Ferigra, Murru, Rodriguez, Gojak, Linetty, Zaza, Verdi, Belotti. All. Nicola

Squalificati: Rincon

Indisponibili: Nkoulou, Singo