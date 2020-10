Torino-Lecce, i convocati: Corini senza Falco e Tachtsidis, c'è Mancosu - Toro.it

I convocati di Torino-Lecce: ecco l’elenco dei calciatori scelti dai due tecnico, Giampaolo e Corini, per la partita di Coppa Italia

Il Lecce è il primo avversario del Torino nel suo cammino in Coppa Italia. La partita, in programma alle ore 14 di mercoledì 28 novembre, è valida per il terzo turno: la vincente della sfida affronterà poi la vincente di Virtus Entella-Pisa. Ricordiamo che si tratta di una sfida a eliminazione diretta: in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si disputeranno i tempi supplementari e eventualmente anche i rigori. Vediamo ora quali sono i calciatori convocati dai due tecnici, Marco Giampaolo ed Eugenio Corini.

Torino-Lecce, i convocati: le scelte di Giampaolo

In attesa di comunicazioni ufficiali

Torino-Lecce, i convocati: le scelte di Corini

Tanti assenti nel Lecce per la partita contro il Torino, il tecnico Corini deve rinunciare agli indisponibili Listkowski, Dermaku, Rodriguez, Monterisi, Felici, ma non ha convocato anche alcuni giocatori importanti della sua squadra come Tachtsidis, Majer, Falco e Pierno.

Portieri: Bleve, Gabriel, Vigorito.

Difensori: Lucioni, Meccariello, Adjapong, Rossettini, Zuta, Gallo, Calderoni, Gianfreda.

Centrocampisti: Mancosu, Björkengren, Maselli, Henderson.

Attaccanti: Paganini, Coda, Stepinski, Pettinari, Dubickas, Lo Faso.