Lecce, la probabile formazione contro il Torino in Coppa Italia 20-21

La probabile formazione di mister Corini per il suo Lecce in vista della sfida contro il Torino nel terzo turno eliminatorio di Coppa Italia

In casa Lecce saranno tante le assenze a cui mister Corini dovrà far fronte in vista della sfida di questo pomeriggio tra Torino e Lecce valida per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia. A non partire per il capoluogo piemontese, infatti, saranno gli indisponibili Listkowski, Dermaku, Rodriguez, Monterisi, Felici, a cui si aggiungono i non convocati Tachtsidis, Majer, Falco e Pierno. Contro i granata, al Grande Torino Corini si affiderà al 4-3-1-2 con Vigorito che dovrebbe giocarsi una chance tra i pali. Davanti a lui, Lucioni e Rossettini formeranno la coppia di centrali mentre ai lati spazio ad Adjapong e Calderoni.

La probabile formazione del Lecce

A centrocampo, il terzetto sarà composto da Björkengren e Henderson ai lati di Maselli mentre sarà Mancosu ad agire alle spalle della coppia di attaccanti formata, per l’occasione, da Pettinari e Stepinski.

La probabile formazione del Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Adjapong, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Björkengren, Maselli, Henderson; Mancosu; Pettinari, Stepinski. A disp. Bleve, Gabriel, Meccariello, Zuta, Gallo, Gianfreda, Paganini, Coda, Dubickas, Lo Faso. All. Corini