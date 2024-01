I convocati di Ivan Juric e Walter Mazzarri per Torino-Napoli, gara in programma domenica 7 gennaio alle ore 15:00

Manca sempre meno alla prima gara del Torino in questo 2024. L’avversario, nella 19^ giornata e ultima del girone di andata, è il Napoli di Walter Mazzarri. Calcio d’inizio in programma domenica 7 gennaio, alle ore 15:00, allo Stadio Olimpico Grande Torino. Gli azzurri sono in difficoltà e senza Osimhen (in Coppa d’Africa): il Toro può approfittarne. Di seguito la lista dei convocati delle due squadre.

Torino-Napoli: i convocati di Juric

In attesa di comunicazione

Torino-Napoli: i convocati di Mazzarri

Sono 21 i calciatori convocati dal Walter Mazzarri per la partita contro il Torino. Sono assenti Osimhen, Anguissa, Olivera, Natan, Meret e Ostigard

Portieri: Contini, Gollini, Idasiek

Difensori: D’Avino, Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Mazzocchi, Rrahmani, Zanoli

Centrocampisti: Cajuste, Demme, Gaetano, Lindstrom, Lobotka, Zielinski

Attaccanti: Kvaratskhelia, Politano, Raspadori, Simeone, Zerbin