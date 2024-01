Le scelte di formazione di Ivan Juric in vista della gara che il Torino disputerà contro il Napoli di Mazzarri

Manca sempre meno a Torino-Napoli, gara valida per la 19ª giornata del campionato di Serie A. Ivan Juric ha scelto la formazione ufficiale che affronterà gli azzurri di Walter Mazzarri: torna dal primo minuto Koffi Djidji, che sarà affiancato dai soliti Buongiorno e Rodriguez. Panchina, invece, per Karol Linetty. L’allenatore croato torna al 3-4-1-2 e schiera la coppia Ilic-Ricci in mediana, con Vlasic alle spalle di Zapata e Sanabria.

Torino-Napoli, le formazioni ufficiali

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Ivan Juric

A disposizione: Gemello, Popa, Zima, Karamoh, Pellegri, Sazonov, Seck, Vojvoda, Tameze, Gineitis, Linetty.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri

A disposizione: Contini, Idasiak, Demme, Simeone, Zerbin, Lindstrom, Mazzocchi, D’Avino, Zanoli, Gaetano.