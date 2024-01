La probabile formazione del Napoli per la sfida contro il Torino: Mazzarri tenta il recupero di Politano, in porta c’è Gollini

Dopo la deludente trasferta di Firenze, il Torino torna in campo. Appuntamento a questo pomeriggio, alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino, per Torino-Napoli. Gli azzurri non stanno attraversando un bel periodo. Walter Mazzarri, che domani non sarà in panchina per squalifica, ha presentato ieri la gara. L’ex allenatore del Torino, dovrà fare a meno di Olivera, Natan, Meret e Ostigard. Juan Jesus, Demme e Politano hanno avuto qualche problema negli ultimi giorni ma Mazzarri è riuscito a recuperarli per la trasferta in casa del Torino. Osimhen e Anguissa sono le assenze più pesanti: entrambi sono in Coppa d’Africa, rispettivamente con la Nigeria e il Camerun. Mazzarri.

Napoli: Simeone più di Raspadori

Napoli che scenderà in campo con un 4-3-3. In porta non c’è Meret: gioca Gollini dal primo minuto. Difesa a quattro formata da destra verso sinistra a Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (Ostigard out all’ultimo) e Mario Rui. Parte dalla panchina il neo arrivato Mazzocchi. A centrocampo scelte quasi obbligate per il tecnico toscano che, in attesa di rinforzi dal mercato, si affida a Cajuste, Lobotka e Zielinski. In attacco, l’unica certezza è Kvaratskhelia a sinistra. Sulla destra dovrebbe esserci Politano, anche se non è al meglio: in alterava è pronto Lindstrom. E’ comunque ipotizzabile una staffetta tra i due a partita in corso. Il principale dubbio di formazione che Mazzarri deve ancora scegliere è quello della punta centrale: senza Osmhen, che come detto è impegnato con la Nigeria in Coppa d’Africa, sono Simeone e Raspadori a contendersi una maglia da titolare. Nel ballottaggio è favorito l’argentino ma anche in questo caso potrebbe esserci una staffetta a gara in corso.

La probabile formazione del Napoli

Ecco il possibile undici di Mazzarri per la sfida al Torino:

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. A disp. Contini, Idasiak, D’Avino, Zanoli, Mazzocchi, Demme, Gaetano, Lindstrom, Raspadori, Zerbin. All. Frustalupi

Squalificati: Mazzarri

Indisponibili: Osimhen, Anguissa, Olivera, Natan, Meret, Ostigard