La probabile formazione del Torino per la sfida al Napoli: davanti ci sono Zapata e Sanabria, Linetty torna titolare a centrocampo

Domani c’è il Toro. Nella 19^ giornata di campionato (la prima del 2024 e l’ultima del girone di andata) l’avversario è il Napoli di Walter Mazzarri. Calcio d’inizio alle ore 15:00, presso lo Stadio Olimpico Grande Torino. Il Napoli dovrà fare a meno di Osimhen e Anguissa (in Coppa d’Africa), Olivera, Natan, Meret e Gaetano. Juan Jesus, Demme e Politano sono in dubbio. Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa: Schuurs, N’Guessan, Radonjic e Soppy sono assenti. Napoli in crisi, ma la squadra è di livello: non sarà facile in casa per il Toro. Dopo la sconfitta di Firenze, c’è bisogno di punti in casa Toro. Di seguito la probabile del Torino.

Torino: ballotaggio Tameze-Djidji

Poche sorprese per il Torino: il modulo è l’ormai noto 3-5-2, che diventa 3-4-1-2 in fase offensiva. In porta confermato Vanja Milinkovic-Savic. Difesa a 3 formata da Tameze (in ballottaggio con Djidji), Buongiorno e Rodriguez. Sulle fasce ci sono Bellanova a destra e Lazaro a sinistra (insidiato da Vojvoda). In mezzo al campo Linetty, preferito a Ricci e Ilic. Vlasic sulla trequarti e davanti torna la coppia Zapata-Sanabria dall’inizio.

La probabile formazione del Torino

Ecco il possibile undici di Juric per la sfida al Napoli:

Probabile formazione Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Vlasic, Linetty, Ilic, Lazaro; Sanabria, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Zima, Sazonov, Djidji, Ricci, Gineitis, Vojvoda, Seck, Karamoh, Pellegri. All. Juric.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Schuurs, N’Guessan, Radonjic, Soppy