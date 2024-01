Le parole di Mazzarri alla vigilia di Torino-Napoli: dall’arrivo di Mazzocchi al possibile recupero di Politano

Domani non sarà in panchina perché squalificato: Walter Mazzarri ritrova la sua ex squadra, il Toro. Alla vigilia della sfida del Grande Torino ecco le parole dell’allenatore del Napoli: “Il Torino è una signora squadra, avevano Sanabria, ora anche Zapata. Dobbiamo metterli in difficoltà provando a fare la stessa gara col Monza”. Su Simeone: “Simeone l’anno scorso ha giocato una sola partita dall’inizio. Lui e Raspadori hanno caratteristiche differenti, Raspadori è di manovra, il Cholito attacca la profondità un po’ più come Osimhen. Scelgo in base all’avversario ed al momento”.

Mazzarri su Mazzocchi: “Vuole spaccare il mondo”

Il Napoli si è aggiudicato Mazzocchi, oltretutto ex obiettivo del Torino: “E’ un ragazzo molto motivato. Ha grande voglia, vuole spaccare il mondo e mi piace molto. Serve la carica giusta anche per svegliare un po’ chi è qui da anni. Di Lorenzo non aveva un vice, ma Mazzocchi è un jolly, viene qui per ricoprire diversi ruoli”. Sul cambio di modulo: “Col Monza abbiamo terminato 4-2-4. Abbiamo provato a vincere e gli assist ci sono stati. Ai ragazzi ho detto che se andiamo avanti così i risultati arriveranno”.

“Spero di recuperare Politano”

Mazzarri è poi tornato sulla polemica riguardante i tanti falli subiti da Kvaratskhelia: “E’ brutto vedere falli a palla lontana con la tecnologia. Poi lui fa una mezza reazione e viene ammonito. Kvara ne subisce di tutti i colori. Lo stesso accade per Osimhen“. Su Politano: “Ho speranze di recuperarlo, siamo un po’ in emergenza con pochi elementi. Gaetano prova. Cerco di recuperare anche Demme per avere dei cambi, siamo corti sia a centrocampo che in difesa”, ha concluso il tecnico dei partenopei.