Torino-Roma, i convocati: Pellegrini out nei giallorossi - Toro.it

I calciatori scelti da Longo e Fonseca per Torino-Roma, 37^ giornata di Serie A 2019/2020: ecco i convocati per la partita

Il Torino è matematicamente salvo, ma ha l’obbligo morale di chiudere con onore un campionato (quasi) disastroso. La Roma deve difendere il quinto posto dal possibile attacco del Milan. Al “Grande Torino”, per la 37^ giornata di Serie A, va in scena uno scontro con poco in palio ma non privo di interesse. I granata sono reduci dal pari salvezza di Ferrara contro la Spal, mentre i giallorossi non perdono da sei turni e arrivano in Piemonte dopo la vittoria sulla Fiorentina. Di seguito ecco i calciatori convocati da Longo e Fonseca.

Torino-Roma, i convocati: le scelte di Longo

In attesa di comunicazioni.

Torino-Roma, i convocati: le scelte di Fonseca

Tra i convocati di Fonseca spicca l’annunciata assenza di Pellegrini, alle prese con la frattura del setto nasale. Ecco l’elenco completo.

PORTIERI: Pau Lopez, Daniel Fuzato, Matteo Cardinali

DIFENSORI: Davide Zappacosta, Juan Jesus, Chris Smalling, Aleksandar Kolarov, Mert Cetin, Davide Santon, Federico Fazio, Gianluca Mancini, Bruno Peres, Leonardo Spinazzola, Roger Ibanez, Riccardo Calafiori

CENTROCAMPISTI: Bryan Cristante, Diego Perotti, Gonzalo Villar, Jordan Veretout, Nicolo Zaniolo, Javier Pastore, Amadou Diawara, Henrikh Mkhitaryan

ATTACCANTI: Edin Dzeko, Cengiz Under, Nikola Kalinic, Carles Perez, Justin Kluivert