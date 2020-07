Le ultime dal Grande Torino: gioca Ujkani, Sirigu e Belotti in panchina - Toro.it

Le formazioni ufficiali di Torino-Roma / Singo dal primo minuto, in attacco Verdi e Berenguer dietro Zaza

Torino-Roma sarà l’ultima di campionato al Grande Torino per i granata di Longo che torneranno in campo dopo il pareggio contro la Spal e forti della salvezza ormai aritmeticamente raggiunta. E per l’occasione non sono poche le sorprese in campo tra le fila del Toro. Il primo nome che spicca è quello di Ujkani che prendrà il posto di Sirigu tra i pali trovando l’esordio in Serie A con la maglia del Toro. In difesa, il tecnico deve fare a meno di Izzo, incappato in un piccolo infortunio alla coscia: di fianco e Nkoulou e Bremer ci sarà dunque Lyanco. A centrocampo, con Rincon fuori per squalifica, spazio a Lukic dal primo minuto al fianco di Meité e con Singo e Ansaldi ad agire sulle fasce. L’altra novità di serata, invece, riguarda l’attacco: turno di riposo per Belotti che parte dalla panchina. In campo, dietro all’unica punta Zaza agiranno invece Verdi e Berenguer.

Torino-Roma, le formazioni ufficiali

Di seguito le formazioni ufficiali di Torino-Roma:

Torino (3-4-2-1): Ujkani; Lyanco, Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic, Meité, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Zaza. A disp. Rosati, Sirigu, Belotti, Greco, Ghazoini, Djidji, Aina, Sandri, Onisa, Enrici, Celesia, Adopo. All. Longo

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Peres, Diawara, Cristante, Spinazzola; Perez, Mkhitaryan; Dzeko. A disp. Fuzato, Zappacosta, Perotti, Villar, Under, Kalinic, Fazio, Veretout, Zaniolo, Pastore, Ibanez, Kluivert. All. Fonseca.