LIVE Torino-Roma: formazioni e prepartita in diretta - Toro.it

Torino-Roma, diretta della partita del campionato di Serie A 2019/2020: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino già salvo aritmeticamente ma deciso a non concedere altro dopo un campionato che troppo spesso ha visto i granata soccombere. Torino-Roma, in programma alle 21.45, è la sfida tra due squadre i cui rapporti societari negli ultimi mesi sono stati assai tesi. Il motivo? Il passaggio di Petrachi ai giallorossi: solo che un anno dopo tutto è già concluso. E chissà che questo non possa favorire i rapporti futuri tra club. La squadra di Fonseca ha avuto un buon impatto nel post lockdown mentre come noto quella di Longo ha alternato buoni risultati – quelli contro le dirette concorrenti – ad altri meno convincente. Segui Torino-Roma in diretta su Toro.it.

Torino-Roma: il prepartita

Ore 19.30 Come sempre in questo post lockdown, intorno allo stadio Grande Torino non sembra essere in procinto di assistere ad una partita di calcio. Intorno all’impianto non ci sono tifosi: l’ultima casalinga stagionale sarà ovviamente senza pubblico. Le squadre arriveranno fra una mezz’ora allo stadio, poi dopo la ricognizione torneranno negli spogliatoi pronti a prepararsi al match. Non ci saranno né Edera né Millico: per motivi disciplinare i due calciatori hanno lasciato il ritiro e non figurano tra i convocati da Longo per la partita di questa sera contro la Roma.

Torino-Roma: le probabili formazioni

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; Aina, Lukic, Meité, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti. A disposizione. Rosati, Ujkani, Djidji, Singo, Adopo, Greco, Berenguer, Enrici, Sandri, Onisa. Allenatore. Longo.

Roma (3-4-2-1): P. Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; B. Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; C. Perez, Mkhitaryan; Dzeko. A disposizione. Fuzato, Fazio, Kolarov, Zappacosta, Cristante, Kluivert, Pastore, Perotti, Villar, Under, Zaniolo, Kalinic. Allenatore. Fonseca.

Torino-Roma: dove vederla in tv e streaming

La partita Torino-Roma sarà trasmessa su Sky Sport Serie A, canale 202, e in streaming su Sky Go e su Now Tv.

Torino-Roma: le formazioni ufficiali

Torino-Roma: la diretta

Calcio d’inizio alle 21.45