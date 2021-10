La lista dei convocati di Torino e Sampdoria in vista della sfida di domani del Grande Torino: ecco chi ci sarà e gli assenti

Ancora fuori dai giochi Edera, Pjaca, Verdi e Ansaldi, mentre D’Aversa recupera dalla squalifica Bereszynski: in attesa della sfida del Grande Torino ecco i convocati di Torino e Sampdoria per la partita valida per l’undicesima giornata del campionato di serie A 2021/2022.

Convocati Sampdoria: la lista di D’Aversa

Ecco i 24 convocati di D’Aversa per la partita contro il Torino:

PORTIERI: Audero, Falcone, Ravaglia.

DIFENSORI: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Dragusin, Ferrari, Murru, Yoshida.

CENTROCAMPISTI: Askildsen, Candreva, Ekdal, Silva, Thorsby, Trimboli, Yepes Laut.

ATTACCANTI: Caputo, Ciervo, Gabbiadini, Quagliarella, Torregrossa.

Convocati Torino: la lista di Juric

In attesa di comunicazione