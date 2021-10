Le possibili scelte di D’Aversa: in difesa rientra Bereszynski dalla squalifica, Augello favorito su Murru sulla sinistra

D’Aversa ha bisogno di prestazione e punti: per la Sampdoria ma pure per la sua panchina. Contro la squadra di Juric, al Grande Torino, il tecnico dei blucerchiati avrà a disposizione di nuovo Bereszynski, squalificato contro l’Atalanta, pronto a tornare titolare nella difesa a quattro insieme a Yoshida, Colley e Augello. Quest’ultimo, infatti, dovrebbe partire dal primo minuto, con Murru – ex della partita, uno dei tanti – che invece andrebbe ad accomodarsi in panchina.

Augello favorito su Murru

In mezzo al campo spazio per Askildsen, Adrien Silva e Thorsby se come sembra il sistema scelto da D’Aversa sarà il 4-3-3. Restano ancora non disponibili Damsgaard, Verre e Vieira. Sull’attacco l’allenatore scioglierà le riserve a poche ore dalla partita. La certezza, e in questo caso siamo all’attacco, è la presenza di Candreva, che dovrebbe agire da esterno offensivo sulla destra, mentre Gabbiadini agirà dalla parte opposta. Il ballottaggio è quello tra l’ex granata Quagliarella e Caputo. Con l’Atalanta era stato l’ex Sassuolo ad avere una maglia da titolare.

Ecco la probabile formazione:

Probabile formazione Sampdoria (4-3-3): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Askildsen, Adrien Silva, Thorsby; Candreva, Quagliarella, Gabbiadini. All. D’Aversa.

Indisponibili: Damsgaard, Verre