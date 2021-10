La probabile formazione del Torino contro la Sampdoria / Juric rilancia Praet, centrocampo obbligato. Sanabria favorito su Belotti

Una partita da non prendere sottogamba, perché il rischio è quello di fare dei passi indietro. Ivan Juric non vuole vedere cali di ambizione, nel suo Torino, che si prepara ad ospitare la Sampdoria a pochi giorni da quella che – secondo il tecnico – è stata la miglior partita della sua gestione. Rispetto alla sconfitta di misura contro il Milan, a San Siro, ci sarà qualche cambiamento nell’undici iniziale, anche perché nel gruppo c’è stanchezza. Caviglia permettendo (si era preso una lieve distorsione prima di Milano), Dennis Praet tornerà dal primo minuto, come trequartista nel 3-4-2-1 dei granata.

Rodriguez verso una maglia da titolare

Se il belga giocherà dall’inizio – si deciderà il giorno della partita, in base al dolore alla caviglia – sostituirà Linetty, pronto a ricevere il testimone nella ripresa. Sarà staffetta anche tra Tonny Sanabria e Andrea Belotti, ma questa volta è il paraguaiano ad essere favorito nel ballottaggio. Il Gallo avrà uno spezzone consistente nel secondo tempo. A centrocampo le scelte sono obbligate: Singo e Aina saranno gli esterni, con Ansaldi ai box, mentre Lukic e Pobega presidieranno la zona centrale. In difesa, tornerà Rodriguez dal primo minuto, con Djidji e Bremer a completare il pacchetto.

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Praet, Brekalo; Sanabria. A disposizione. Berisha, Vojvoda, Buongiorno, Izzo, Zima, Baselli, Kone, Linetty, Rincon, Belotti, Warming, Verdi, Sanabria. Allenatore. Juric

Indisponibile: Pjaca