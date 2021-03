Al termine di Crotone-Torino 4-2, il tecnico della formazione calabrese, Serse Cosmi, ha commentato la partita

Al termine di Crotone-Torino 4-2, Serse Cosmi ha così commentato la vittoria della sua squadra: “Vincere dà sempre un senso di felicità. Era un momento che attendevo da tempo tempo, sono felice per me ma sono felice anche per il Crotone, per la società. Ho trovato delle persone serie, persone che calcisticamente stanno soffrendo per un’annata particolare. Io ho sofferto questo accantonamento dalla massima categoria, forse avrei meritato di tornarci anche prima. Per questo ringrazio ora il Crotone”.

Cosmi: “Ounas? Gol così li fanno in pochi”

Ancora sulla vittoria: “Questa squadra aveva ottenuto vittorie abbastanza anarchiche. Ho trovato una squadra che aveva un’organizzazione di gioco e delle qualità, il gol di Ounas non lo fanno tanti giocatori in serie A. Il lavoro che ha fatto Stroppa si vede e lo ringrazio” .

Poi sui singoli: “Simy è un po’ scordinato, ha una maniera tutta propria di giocare dovuta all’altezza e al numero di piedi. Anche due anni fa in serie A aveva fatto bene, così come l’anno scorso. Messias? E’ una delle cose incompresioni del calcio. Tutti danno dei meriti al Crotone per averlo preso ma io do anche dei demeriti a chi per tutti questi anni non l’aveva notato, è un giocatore forte”.